Авиакомпании в КНР в августе перевезли рекордные 63,96 млн пассажиров

В годовом исчислении пассажиропоток вырос на 98%

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Объем пассажирских авиаперевозок в Китае в августе увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным месяцем допандемийного 2019 года, достигнув рекордного показателя 63,96 млн человек Об этом сообщил заместитель начальника отдела безопасности Управления гражданской авиации КНР Ли Юн.

"Объем гражданских авиаперевозок пассажиров [в августе] вновь поставил рекорд и превысил 63,96 млн человек, <...> увеличившись по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 4,5%", - сказал он на брифинге.

Как уточнил чиновник, в годовом исчислении пассажиропоток вырос на 98%. "В том числе внутренние перевозки увеличились по сравнению с августом 2019 года на 11,2%. Что касается международных маршрутов, показатель восстановился на 52% [от допандемийного уровня]", - добавил он.

По словам Ли Юна, почтовые воздушные грузоперевозки в КНР три месяца подряд превышают 600 тыс. тонн. "В августе они составили 636 тыс. тонн, рост в годовом исчислении составил 26,6%. По сравнению с тем же месяцем 2019 года показатель увеличился на 1,1%", - отметил он. 12 августа авиаперевозчики в Китае обслужили более 18,2 тыс. рейсов, что стало рекордом за последние четыре года.