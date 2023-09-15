15 сентября, 06:38

Менеджеры пунктов выдачи Wildberries стали оценивать услуги перевозчиков и курьеров

В компании заявили, что это позволит дополнительно повысить уровень сервиса для покупателей и предпринимателей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries в тестовом режиме ввел возможность для менеджеров пунктов выдачи заказов оценивать качество услуг, которые оказывают курьеры и партнеры - перевозчики. Об этом говорится в сообщении компании.

"В сентябре 2023 года Wildberries предоставил менеджерам собственных и партнерских пунктов выдачи заказов возможность оценивать качество услуг, которые оказывают курьеры и партнеры - перевозчики. Это позволит компании дополнительно повысить уровень сервиса как для покупателей, так и предпринимателей - продавцов товаров на онлайн-платформе и владельцев пунктов выдачи заказов", - говорится в сообщении.

Такая возможность тестируется после сбора и анализа обратной связи от менеджеров пунктов самовывоза, перевозчиков и логистов функционал может быть доработан. В компании полагают, что социальный рейтинг будет мотивировать перевозчиков и курьеров к более ответственному подходу к оказанию услуг.

В Wildberries рассказали, что после каждой доставки менеджеры пунктов выдачи оценивают состояние коробок, целостность упаковки, корректность отметки о выполненном маршруте и адресе назначения. Если менеджер пункта выдачи заказов выставляет оценку ниже 5 баллов, ему необходимо в свободной форме составить дополнительный комментарий и уточнить, какие именно недоработки допустил перевозчик.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки за 2022 год вырос по сравнению с предыдущим годом на 98% и составил 1,669 трлн рублей. Помимо России, Wildberries работает на рынках Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Израиля и Азербайджана. 

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