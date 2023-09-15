Польшу не удовлетворит продление эмбарго на зерно с Украины на два месяца

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что украинское продовольствие должно ехать туда, куда его отправляли до 24 февраля 2022 года

ТАСС, 15 сентября. Польша ждет от Европейской комиссии (ЕК) системных решений в области поставок зерновых с Украины, а не продления эмбарго на два месяца. Об этом в интервью радио RMF24 сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

По его словам, продление запрета на поставки зерна с Украины на несколько месяцев не удовлетворят Польшу. "Мы должны урегулировать это на будущее. Нужны инструменты для будущего сотрудничества между Украиной и ЕС", - сказал Телус.

Как напомнил министр, завершается введенное ЕК эмбарго на импорт украинского зерна. "Решения о продлении пока нет. Мы ждем и настроены оптимистично, так как даже если ЕС не продлит, мы как Польша продлим", - указал он.

По мнению Телуса, украинское продовольствие должно ехать туда, куда его отправляли до 24 февраля 2022 года. "Оно не может постоянно затапливать Европу", - отметил министр, считающий, что агропромышленный комплекс Украины угрожает всему европейскому сельскому хозяйству.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотят продления эмбарго по крайней мере до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.

Во вторник пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил телеканалу Polsat, что Польша готова ввести односторонний запрет на ввоз зерна с Украины, если Евросоюз откажется продлить такой запрет на период после 15 сентября. Как заявлял премьер Польши Матеуш Моравецкий, Варшава не допустит "затопления украинским зерном" и не откроет своих границ, каким бы ни было решение брюссельских чиновников. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил обратиться во Всемирную торговую организацию, если Варшава введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна.