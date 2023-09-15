Орбан заявил, что Венгрия платит за нефть из РФ лишние €125 млн

Это связано с тем, что Украина подняла цену за транзит, добавил премьер

БУДАПЕШТ, 15 сентября. /ТАСС/. Венгрия вынуждена сейчас платить в 3,5 раза больше, чем раньше, за транзит российской нефти через Украину, поскольку соседняя страна подняла цены за перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба". Как сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан, в результате этого расходы национальных компаний возрастут примерно на €125 млн и лягут на плечи простых потребителей.

"Не хочу ругаться, потому что это не пристало премьер-министру, но я сильно задумываюсь, когда вижу, что украинцы повысили тарифы за транзит нефти и ее поставки из России через Украину стали в 3,5 раза дороже", - сказал Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth. Он отметил, что частным компаниям придется заплатить за это "еще 48 млрд форинтов (более €125 млн), которые будут учтены при ценообразовании, что приведет к повышению цен на топливо" и росту инфляции.

По словам Орбана, он "понимает, что у Украины нет денег и все меньше оружия, поэтому ясно, что им нужно на чем-то зарабатывать". Однако как главе правительства ему приходится думать об интересах Венгрии. "Поэтому мы сделаем все от нас зависящее, чтобы гарантировать, что эта политика не будет продолжена и что плата за пользование трубой не будет поднята до небес, что поставит венгерские семьи в трудное положение", - предупредил Орбан.