Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

К 10:12 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 138,26 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 021,23 пункта

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,41%, до 3 126,57 пункта, индекса РТС на 0,14%, до 1 016,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:12 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 138,26 пункта (-0,04%), индекс РТС находился на уровне 1 021,23 пункта (+0,29%).

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижается на 0,58% - до 96,77 рубля, евро теряет 0,49%, опускаясь до 103,31 рубля. Курс юаня находится на уровне 13,3 рубля (-0,37%), свидетельствуют данные биржи на 10:12 мск.