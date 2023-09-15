"Сибур" запустит Амурский ГХК в 2027 году

Член правления - исполнительный директор компании Павел Ляхович заявил, что "Сибур" находится на финальной стадии выбора лицензиаров и инжиниринговых подрядчиков для строительства перепроектированного производства полимеров на Амурском ГХК

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. "Сибур" планирует вывести строящийся Амурский газохимический комплекс (Амурский ГХК) на механическую готовность в 2026 году, а запустить завод - в 2027 году. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил член правления - исполнительный директор компании Павел Ляхович.

"В 2026 году мы планируем закончить стройку, будет механическая готовность к пуску. И в 2027 году завод будет запущен", - сказал он.

"Сибур" сейчас находится на финальной стадии выбора лицензиаров и инжиниринговых подрядчиков для строительства перепроектированного производства полимеров на Амурском ГХК, отметил член правления компании.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.