"Почта России" сообщила о росте числа посылок в Аргентину почти в 1,5 раза

В компании считают, что развитие трансграничной электронной коммерции в Латинской Америке привлекает российских экспортеров

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Число отправлений из России в Аргентину в период с апреля по июнь 2023 года выросло примерно в 1,5 раза, сообщила "Почта России". Развитие трансграничной электронной коммерции в Латинской Америке привлекает российских экспортеров, считают в компании.

Также выросло число почтовых отправлений из России в Ливан - на 55%. Тем не менее, главной страной для ввоза российских товаров на Ближнем Востоке остается Израиль с 77% от всех отправлений за I полугодие 2023 года. На втором месте - ОАЭ с 17%. Ранее глава "Почты России" Михаил Волков в интервью ТАСС говорил, что в этой стране откроется компания почтового оператора на фоне кратного роста обмена почтой.

Что касается Латинской Америки, Аргентина - пока не самая популярная для отправления посылок - ее, с 17% от общего объема отправлений, обгоняют Мексика с 40% и Бразилия с 22%.

В Африке одним из наиболее динамично растущих направлений является Египет: рост числа доставленных туда товаров во II квартале составил 15%. "По количеству отправлений за первое полугодие Египет является самым популярным государством на континенте для российских экспортеров - 23%", - отметили в "Почте". Второе и третье места занимают Марокко и ЮАР с 21% и 14% соответственно.