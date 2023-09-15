Благодаря индустриальному парку "Южный" в Подольске создадут более 7 тыс. рабочих мест

Плановый объем инвестиций в инфраструктуру индустриального парка составляет около 12 млрд рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Развитие нового индустриального парка "Южный" в городском округе Подольск позволит создать почти 7 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В 68 индустриальных парках Московской области сегодня уже создано более 66 тыс. рабочих мест. 69-й индустриальный парк, который начали строить в г. о. Подольск, позволит создать еще порядка 7 тыс. рабочих мест для жителей Подмосковья", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что плановый объем инвестиций в инфраструктуру нового индустриального парка составляет около 12 млрд рублей. При этом почти 55% от этой суммы управляющая компания планирует инвестировать уже в следующем году.

В пресс-службе отметили, что первый объект индустриального парка "Южный" - распределительный центр - будет построен уже к 2025 году.