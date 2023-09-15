Котировки на биржах Шанхая и Шэньчжэня снизились на фоне статданных по экономике КНР

По данным Государственного статистического управления Китая, совокупный объем производства крупных промышленных предприятий в январе - августе увеличился в годовом исчислении на 3,9%

ШАНХАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Торги на фондовых биржах материкового Китая завершились в пятницу снижением основных индексов на фоне публикации данных по ключевым экономическим показателелям в КНР за январь - август. Об этом свидетельствует информация с сайтов торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов опустился на 0,28%, до отметки 3 117,743. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), упал на 0,60%, а индекс высокотехнологичной площадки Star Market при этом вырос на 0,71%.По ключевым отраслевым индексам на торгах в Шанхае преобладала негативная динамика. Сильнее всего упали акции, связанные с торговлей, энергетикой и недвижимостью. При этом в положительной зоне оказались индексы фармацевтики и информационных технологий.

Торги на фондовой бирже в Шэньчжэне также закрылись в минусе. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" опустился на 0,52%, до отметки 10 144,59. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 упал на 0,66%.

Согласно опубликованным в пятницу данным Государственного статистического управления КНР, совокупный объем производства крупных промышленных предприятий Китая в январе - августе увеличился в годовом исчислении на 3,9%. В то же время объем розничных продаж потребительских товаров и услуг в Китае за январь - август составил 30,22 трлн юаней ($4,21 трлн по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 7%.

Накануне Народный банк Китая (центробанк) объявил также о снижении с 15 сентября нормы обязательных резервов (RRR) для финансовых учреждений на 25 базисных пунктов, после чего средневзвешенная норма обязательных резервов для них составила 7,4%. Это уже второе снижение показателя в 2023 году.