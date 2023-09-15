Кабмин утвердил стратегию развития конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года

Ее цель заключается в повышении эффективности продвижения отечественных товаров и услуг, а также результатов научной и образовательной деятельности на внутренний и внешние рынки через выставки, конгрессы и форумы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российское правительство утвердило стратегию развития конгрессно-выставочной деятельности до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Главная цель утвержденной стратегии - повышение эффективности продвижения отечественных товаров и услуг, а также результатов научной и образовательной деятельности на внутренний и внешние рынки через выставки, конгрессы и форумы. Как следует из материалов правительства, для достижения этого будет решен ряд прикладных задач, среди них - повышение качества и доступности конгрессно-выставочных услуг, подготовка кадров, совершенствование системы сбора и анализа статистических данных, а также создание и развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры.

Повышать уровень выставок, форумов и конгрессов будут за счет развития системы стандартов качества их организации, а план конкретных мероприятий по реализации стратегии разработает Минпромторг к марту 2024 года.

О других задачах

Документ также предполагает создание саморегулируемой структуры, которая будет заниматься добровольной аккредитацией конгрессно-выставочных операторов, в том числе присвоением конкретным организациям и объектам знаков качества.

В числе прочих планов, которые планируется реализовать, - формирование регионами своих программ развития конгрессно-выставочной индустрии, создание и продвижение местных выставочно-ярмарочных брендов, подготовка высококвалифицированных специалистов отрасли, создание системы мониторинга, внедрение цифровых технологий: конгрессно-выставочного маркетплейса и электронной системы оценки качества конгрессно-выставочных услуг, расширение практики организации цифровых выставочных павильонов и создание мобильных приложений для навигации по различным экспозициям.

Помимо этого, для расширения круга иностранных участников российских форумов может быть разработана электронная персонифицированная карта участника конгрессно-выставочных мероприятий - Expo ID. "Такое решение должно упростить для гостей таможенные и визовые процедуры", - отметили в правительстве.

Статистическое наблюдение

Как указали в кабмине, развитие конгрессно-выставочной деятельности невозможно без четкой системы сбора, обработки и анализа статистических данных. Федеральное статистическое наблюдение в этой области будет проводиться в два этапа: на первом, в 2023-2024 годах, исследование будет общероссийским, а на втором - с 2025 года - охватит отдельные регионы. "Таким образом, будет определена доля конгрессно-выставочных мероприятий в формировании внутреннего валового продукта страны и валового регионального продукта", - уточняется в материалах правительства.

Выставочные площади

В кабмине также указали, что развивать конгрессно-выставочную инфраструктуру планируется на специально отобранных территориях, обладающих наибольшим потенциалом развития в этой сфере. Стратегия, в частности, ставит перед региональными властями задачу определить потребности в новых выставочных площадях, увязав это с производственным и логистическим потенциалом субъекта РФ и оценкой возможной загрузки таких объектов.