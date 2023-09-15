Обязательную маркировку икры могут запустить с 1 апреля 2024 года

Как сообщили в Минпромторге РФ, этот вопрос прорабатывается

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос о внедрении обязательной маркировки икры с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"По поручению правительства РФ Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила с рабочей поездкой Сахалинскую область. В правительстве региона прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. В ходе заседания председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин рассказал, что "оборудования для маркировки на рынке в достатке".

Приезжева также отметила готовность региона к маркировке безалкогольных напитков. На мероприятии председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик заявил, что 100% региональных производителей "досрочно готовы к маркировке безалкогольных напитков в полимерной и стеклянной упаковке, которая начнется в декабре".

Об эксперименте

Ранее комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Минпромторгу РФ ускорить введение обязательной маркировки икры. Эксперимент по маркировке красной и черной икры проходит в России с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.