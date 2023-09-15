"Газпром" впервые поставил партию собственного СПГ по Северному морскому пути в Китай

Использование этого маршрута существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отметили в компании

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Газпром" впервые поставил партию СПГ собственного производства с комплекса в районе компрессорной станции (КС) "Портовая" по Северному морскому пути в Китай, говорится в сообщении холдинга.

"Сегодня танкер-газовоз "Великий Новгород" с партией сжиженного природного газа, произведенного "Газпромом" на комплексе в районе КС "Портовая", завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале "Таншань" в Китае. Это первая поставка СПГ производства "Газпрома" по Северному морскому пути", - сказано в сообщении.

Использование этого маршрута существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отметили в компании.

Комплекс "Газпрома" по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая" производительностью 1,5 млн тонн включает морской терминал, обеспечивающий отгрузку СПГ танкерами-газовозами различной грузовместимости, в том числе малотоннажными, а также терминал отгрузки автотранспортом. В мае 2023 года на предприятии выработан 1 млн тонн СПГ.