Во Франции ожидают, что рост цен на энергию в 2024 году не превысит 10%

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше пообещала, что власти сохранят тарифный щит и продолжат покрывать часть расходов граждан на оплату энергии

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Цены на электроэнергию во Франции вновь вырастут в 2024 году, однако увеличение стоимости не превысит 10%. Об этом заявила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.

"Цена не поднимется после повышения на 10% 1 февраля на протяжении 2024 года", - заявила она в интервью телеканалу CNEWS .

Министр также пообещала, что власти сохранят так называемый тарифный щит в 2024 году и продолжат покрывать часть расходов граждан на оплату энергии. В 2022 году власти потратили на эти цели €18 млрд, в 2023 году - €25 млрд, уточнил ведущий телеканала. Отвечая на его вопрос о возможных затратах в 2024 году, министр не стала называть точную сумму, заверив, что большая часть этих расходов финансируется за счет налогов и сборов с производителей электроэнергии, и заявила, что только от производителей из возобновляемых источников энергии поступило более €20 млрд.

В четверг председатель Комиссии по регулированию энергетики (CRE) Эмманюэль Варгон заявила о возможном повышении тарифов на 10-20% в феврале следующего года. Комментируя это заявление, Панье-Рюнаше заявила, что эта организация рассчитывает лишь теоретически возможные варианты, тогда как правительство работает с реально возможными опциями. При этом в CRE скорректировали свой прогноз, также заявив, что рост цен на 10% будет максимально возможным.