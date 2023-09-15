Орбан считает, что ухудшение экономической ситуации заставит ЕС перейти в лагерь мира

Как отметил премьер-министр Венгрии, "реакция Брюсселя на войну принесла страдания всей Европе"

БУДАПЕШТ, 15 сентября. /ТАСС/. Дальнейшее усугубление экономической ситуации в Европе заставит правительства стран ЕС уступить давлению со стороны своих избирателей и поддержать мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Орбан посетовал, что подавляющее большинство политиков в странах Евросоюза продолжает поддерживать военные действия на Украине, хотя ЕС сам по себе - "мирный проект". В то же время "реакция Брюсселя на войну принесла страдания всей Европе", отметил Орбан. По его мнению, поэтому "ухудшение экономической ситуации станет решающим фактором, который заставит правительства стран ЕС вступить в лагерь мира".

"Чем хуже будет положение в экономике, тем больше людей будут спрашивать, почему они должны поддерживать и финансировать войну, которая зашла в тупик", - пояснил Орбан. По его словам, "на данный момент Европа выделила 181 млрд евро на войну и ничуть не приблизилась к миру". Премьер напомнил, что "Украина не смогла бы вести эту войну, если бы не получила оружие и много денег" от западных стран.

Орбан заявил, что едва ли можно рассчитывать на прекращение украинского конфликта "по мановению волшебной палочки, если, конечно, она не окажется в руках президента США". В связи с этим он упомянул о запланированных в 2024 году президентских выборах в Соединенных Штатах. В последнее время венгерское правительство практически открыто выражает надежду на победу в предстоящей борьбе за Белый дом республиканца Дональда Трампа, полагая, что он мог бы прекратить военный конфликт на Украине.

Тем временем "устраниться от последствий войны" не удастся, предупредил Орбан. По его мнению, остается лишь "продолжать противодействовать этим последствиям".