МЭР объявило о старте конкурса для социальных предпринимателей

Подать заявку на участие могут социальные предприниматели и НКО из всех регионов России до 15 октября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ объявило о старте заявочной кампании на Всероссийский конкурс "Мой добрый бизнес". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Подать заявку на участие могут социальные предприниматели и НКО из всех регионов России до 15 октября.

"Число социальных предприятий в реестре достигло 10 тыс., что на 30% больше, чем годом ранее и в три раза больше, чем три года назад. Поощрение лучших практик социального предпринимательства способствует развитию сектора. Поэтому вот уже восемь лет мы проводим конкурс "Мой добрый бизнес", - отметила замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

Она добавила, что конкурс даст возможность найти новые достойные проекты, проанализировать не только количественные показатели сектора, но и качественные.

Принять участие в конкурсе могут социальные предприниматели и НКО. Заявки можно подать на сайте и в центрах "Мой бизнес", где сформированы специальные компетенции по развитию социального предпринимательства.