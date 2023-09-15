СМИ сообщили о планах Финляндии ввести запрет на въезд машин с российскими номерами

По информации Yle, позже в правила внесут исключения

СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. /ТАСС/. Финляндия планирует запретить въезд в страну автомобилей с российской регистрацией, но с несколькими исключениями. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle со ссылкой на источник.

По сведениям издания, пересекать границу больше не смогут транспортные средства с российскими номерами вместимостью менее 10 пассажиров. При этом будут установлены некоторые исключения, о которых сообщат позже. О сроках вступления правил в силу пока нет точной информации.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

Ранее в МИД Финляндии подтвердили, что в настоящее время въезд в страну на автомобилях с российской регистрацией не запрещен, и им не грозит конфискация.