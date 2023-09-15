В Торгово-промышленной палате ФРГ заявили о кризисе доверия со стороны бизнеса к политикам

Как считает президент DIHK Петер Адриан, некоторые меры властей бизнесмены восприняли как "политический акционизм"

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK) Петер Адриан считает, что в отношении представителей германского бизнеса к политикам сейчас наблюдается кризис доверия. Такое мнение он высказал в интервью медиагруппе Bayern.

"В значительной степени у компаний пропала вера в то, что политики реализуют свои обещания", - отметил Адриан. По его мнению, для восстановления доверия необходимы решительные действия со стороны политического руководства, ускорение процесса принятия решений и дебюрократизация.

Как считает президент DIHK, некоторые меры властей, в частности принятие спорного закона об отоплении, который регулирует частичный перевод систем отопления на экологически чистую энергию, бизнес воспринял как "политический акционизм". При этом неопределенность, вызванная непониманием политических шагов, является "ядом для экономического развития", предупредил Адриан.

Ранее Федеральное статистическое ведомство сообщило, что инфляция в ФРГ в августе составила 6,1% в годовом выражении, а потребительские цены выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем продукты питания в августе подорожали на 9% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, энергоресурсы - на 8,3%. Некоторые отрасли, например, химическая, на фоне высокой стоимости энергоносителей и падения спроса вынуждены сокращать производство.