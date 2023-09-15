Она входит в топ-10 компаний хлебопекарной отрасли России по выручке и объему выпускаемой продукции

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" приобрел производителя хлебобулочных изделий ГК "Дарница", сообщили в пресс-служба бизнесмена Алексея Тулупова, которому принадлежит холдинг.

"Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", принадлежащий Алексею Тулупову, президенту компании "Sminex-Интеко", приобрел одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России - группу компаний "Дарница", - говорится в сообщении.

"Дарница" входит в топ-10 компаний хлебопекарной отрасли России по выручке и объему выпускаемой продукции. В контур сделки вошли две производственные площадки в Санкт-Петербурге и в Пушкине. На них работают свыше 1 тыс. человек и изготавливается более 160 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки. Сделка усилит позиции "Коломенского" на рынке свежего хлеба в Северо-Западном федеральном округе, увеличит производственные мощности в регионе более чем на 40% и расширит ассортимент по всем направлениям деятельности компании.

Ранее "Коломенский" приобрел компании "Хлебный дом" и "Волжский пекарь". В планах холдинга ускорить развитие производства по всем продуктовым направлениям как за счет установки новых линий на существующих площадках, так и благодаря строительству новых производств, отмечается в пресс-релизе.

О компании

Булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" - российский производитель хлебобулочных изделий. В холдинге работают более 7 тыс. человек на 11 производственных площадках в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Тверской области. Ежемесячная выручка компании составляет более 3,5 млрд рублей, ежедневные продажи - более 1,2 тыс. тонн продукции. За последние четыре года холдинг инвестировал в строительство и развитие новых производственных площадок более 15 млрд рублей. Выручка холдинга за первое полугодие 2023 года составила 20 млрд рублей (рост на 67% по сравнению с 2022 годом).

ГК "Дарница" включает две площадки в Санкт-Петербурге и Пушкине. Специализируется на выпуске хлеба, сдобы, мягких вафель и другой продукции.