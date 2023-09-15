Лавров: Запад "пальцем не пошевелил" для расследования терактов на "Северных потоках"

По словам главы МИД РФ, все "заметается под ковер"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Западные страны "пальцем не пошевелили" для проведения прозрачного расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", все "заметается под ковер". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

"Взорвали газопроводы "Северные потоки" год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это. Все это заметается под ковер", - сказал министр.

Он обратил внимание, что в настоящий момент возникают версии произошедшего, согласно которым "некие пять или шесть украинцев" якобы "просто решили из любви к искусству похулиганить, вот организовали, значит, такой террористический акт".

"Поэтому кто на этой войне наживается, я думаю, всем понятно, - продолжил Лавров. - Об этом уже говорили еще год назад. И французский министр экономики год назад заявил, что энергоносители для европейского бизнеса стоят в четыре раза дороже, чем для США". "Хорошо, что они это понимают, и, надеюсь, смогут когда-нибудь что-то сделать по этому поводу", - заключил глава МИД РФ.