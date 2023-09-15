15 сентября, 08:19,
обновлено 15 сентября, 08:42
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Лавров: Запад "пальцем не пошевелил" для расследования терактов на "Северных потоках"

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы МИД РФ, все "заметается под ковер"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Западные страны "пальцем не пошевелили" для проведения прозрачного расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", все "заметается под ковер". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

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"Взорвали газопроводы "Северные потоки" год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это. Все это заметается под ковер", - сказал министр.

Он обратил внимание, что в настоящий момент возникают версии произошедшего, согласно которым "некие пять или шесть украинцев" якобы "просто решили из любви к искусству похулиганить, вот организовали, значит, такой террористический акт".

"Поэтому кто на этой войне наживается, я думаю, всем понятно, - продолжил Лавров. - Об этом уже говорили еще год назад. И французский министр экономики год назад заявил, что энергоносители для европейского бизнеса стоят в четыре раза дороже, чем для США". "Хорошо, что они это понимают, и, надеюсь, смогут когда-нибудь что-то сделать по этому поводу", - заключил глава МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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