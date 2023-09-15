Средняя цена на новый отечественный автомобиль в августе превысила 1 млн рублей

По данным Росстата, стоимость нового легкового автомобиля иностранной марки увеличилась до 2,3 млн рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость нового легкового отечественного автомобиля в августе 2023 года увеличилась на 4,4% по сравнению с показателем за август прошлого года и достигла 1,005 млн рублей, следует из данных Росстата.

Также выросла средняя цена нового легкового автомобиля иностранной марки - до 2,3 млн рублей (рост на 18% к показателю прошлого года).

Повышение цен коснулось и импортных подержанных автомобилей: в августе этого года стоимость такого авто в среднем составила 1,2 млн рублей, что на 26% больше, чем в августе прошлого года.