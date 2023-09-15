Медведчук: политика Зеленского привела к такому росту госдолга, что Украине грозит дефолт

Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что в расчете на каждого оставшегося в стране украинца приходится уже по $6 746 госдолга, а это минимальная заработная плата более чем за три года или минимальная пенсия за 10 лет

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Финансовая политика президента Украины Владимира Зеленского привела к колоссальному росту госдолга, в результате стране грозит дефолт. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"По данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2019 года (по итогам формирования правительства и парламентского монобольшинства Зеленского) составлял 2,067 трлн гривен, или $81,9 млрд. Таким образом, результатом долговой политики киевской власти является рост госдолга за четыре года на 135,2% (в национальной валюте) и на 62,3% (в долларовом эквиваленте). На сегодня заимствования - базис функционирования экономики страны", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Он отметил также, что в расчете на каждого оставшегося в стране украинца приходится уже по $6 746 госдолга, а это минимальная заработная плата более чем за три года или минимальная пенсия за 10 лет. "Ровно столько заплатит каждый украинец из своего кармана, когда Украине выставят счет. Напомню, в начале правления команды Зеленского было по $2 196", - подчеркнул политик.

По его словам, продолжающаяся с 2019 года политика команды Зеленского "обретает новый формат деградационно-долгового характера". "Макроэкономические провалы власти, слабая монетарная конструкция, повсеместная коррупция, особенно в период военного положения (особенно в оборонной сфере), провоцируют рекордные заимствования, а значит, и новые долги. <...> Финансовое существование Украины напрямую зависит от США и Евросоюза и сохранится исключительно до момента частичного или полного прекращения внешнего финансирования (кредитования) Украины. Вслед за этим последует дефолт и полный крах некогда одной из ведущих, технологически, экономически и промышленно развитых стран Европы", - заключил Медведчук.