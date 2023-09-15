В Запорожской области привели в нормативное состояние 30 км автомагистрали в Крым

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что дорожники уложили около 150 тыс. тонн асфальтобетона, отремонтировали водопропускные трубы, установили около 330 дорожных знаков

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Дорожники привели в нормативное состояние 30 км автомагистрали в Запорожской области на сухопутном маршруте в Крым. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал о завершении ремонтно-восстановительных работ на участках трасс, пролегающих по территории новых регионов России и входящих в сухопутный маршрут в Крым. "В Запорожской области отремонтировали 30-километровый участок автодороги от Приморска до Бердянска, который является частью маршрута вдоль Азовского побережья от Ростовской области до границы с полуостровом. Эта трасса также обеспечивает комфортное и безопасное транспортное сообщение между городами региона", - написал Хуснуллин.

Марат Хуснуллин также отметил, что дорожники уложили около 150 тыс. тонн асфальтобетона, отремонтировали водопропускные трубы, установили более 4 тыс. м барьерного ограждения и около 330 дорожных знаков.