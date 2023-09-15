Главой Росавиации назначили Дмитрия Ядрова

Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Росавиации. Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Александр Нерадько освобожден от этой должности", - говорится в сообщении.

Дмитрий Ядров родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства". Трудился на различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ.

В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал работу подразделений в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал выполнение отраслевых федеральных проектов.

Александр Нерадько руководил Росавиацией с 14 декабря 2009 года. До этого был первым замминистра транспорта РФ - руководителем Государственной службы гражданской авиации, главой Ространснадзора, Росаэронавигации.