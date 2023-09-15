Российским производителям медизделий вернут НДС за приобретение материалов и комплектующих

Одновременно отменяется льготное налогообложение ввоза иностранных медицинских изделий, рассказали в Ассоциации юристов России

МОСКВА, 15 сентября./ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой в России будет введен механизм, направленный на поддержку отечественных производителей медицинских изделий, предусматривающий возврат НДС за покупку материалов и комплектующих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

"Подготовленный законопроект направлен на поддержку отечественных производителей медицинской продукции. Предлагаемые поправки к Налоговому кодексу предусматривают введение механизма возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного российскими производителями медицинских изделий при приобретении ими материалов и комплектующих. Одновременно отменяется льготное налогообложение ввоза иностранных медицинских изделий",- сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, иностранная продукция получает преимущество, так как страна-экспортер возмещает производителям НДС при вывозе медицинской техники из страны.

"Отрасль медицинской промышленности является наукоемкой и требует значительных инвестиций. Между тем действующие правила создают дисбаланс: отечественные производители поставлены в неравные фискальные условия по сравнению с иностранными компаниями", - сказал Груздев.

Он также отметил, что медицинская промышленность является стратегически важной для обеспечения в целом технологической независимости государства и предопределяет развитие и независимость от иностранных медицинских изделий прочих отраслей промышленности.