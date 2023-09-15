Польша пригрозила бессрочным эмбарго, если ЕК не продлит запрет на ввоз зерна с Украины

Министр развития и технологий республики Вальдемар Буда уточнил, что эмбарго могут ввести в полночь

ТАСС, 15 сентября. Польша в полночь пятницы введет бессрочное эмбарго на поставки украинского зерна, если Еврокомиссия (ЕК) не продлит запрет на его ввоз. Об этом сообщил агентству Polska Agencja Prasowa министр развития и технологий республики Вальдемар Буда.

"Если Европейская комиссия не примет решение по вопросу [запрета ввоза] украинского зерна, Польша в полночь опубликует свое. Он [запрет] будет бессрочным", - сказал министр.

Ранее 15 сентября министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус сообщил, что продление эмбарго на поставки зерна с Украины на несколько месяцев не удовлетворит Варшаву.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Ожидается, что в пятницу в ЕК должно быть принято окончательное решение по вопросу продления запрета на ввоз украинского зерна.