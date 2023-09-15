Лукашенко рассчитывает, что экономика РФ и Белоруссии выйдет на досанкционный уровень

Президент Белоруссии выразил надежду, что будущий год будет хорошим

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что за следующий год экономика РФ и Белоруссии выйдет на досанкционный уровень.

"Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Лукашенко добавил, что сейчас практически решены вопросы, связанные с военно-промышленным комплексом и конфликтом на Украине. "По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанные с украинским конфликтом. Все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться", - подчеркнул он.