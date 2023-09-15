Путин заявил, что Россия восстановила все компетенции в энергетической сфере

По словам президента, в ближайшее время планируется ввести в строй предприятия мирового масштаба

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что страна восстановила все компетенции в энергетической сфере и в ближайшее время планирует ввести в строй огромные, мирового масштаба предприятия.

На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко глава российского государства рассказал о недавнем посещении "двух крупнейших строек - по газу и газохимии". "Хочу сказать по поводу ограничений: европейские компании отказались поставлять оборудование, видимо, рассчитывали, что у нас компетенций не хватает. Мы восстановили все компетенции, немножко вправо график сдвинули на несколько месяцев, огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время", - подчеркнул Путин.

"А те, кто вынужден был - хочу это подчеркнуть, наши партнеры европейские говорят, что они вынуждены были свернуть с нами работу - они несут просто убытки и неполученную выгоду в огромных масштабах", - указал российский лидер. По его словам, "больше того, на некоторых крупных высокотехнологичных компаниях приходится сокращать персонал на 50, на 70%". "Мы восстанавливаем, у нас появляются дополнительные инженерные компетенции, и это очень хорошо", - заметил президент РФ.

"Да, что-то приходится сдвигать, где-то вести себя поскромнее, но выигрыш в этом смысле очевиден", - уверен Путин. "Да, нам есть еще над чем работать, особенно в области высоких технологий, но если бы не было ситуации - вот мне докладывали коллеги, приобретают новые компетенции в этой сфере", - повторил глава российского государства. Он предложил Лукашенко на сегодняшней встрече обсудить и эту тему.

13 сентября Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ), расположенный в районе города Свободного Амурской области. Главе государства доложили о ходе строительства Амурского газохимического комплекса (Амурский ГХК), который столкнулся с отказом европейских партнеров от поставок оборудования. Гендиректор предприятия Алексей Верещагин сообщил, что график реализации проекта хоть и был немного сдвинут, но предприятию удалось справиться с трудностями.