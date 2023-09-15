СМИ: партнер Xiaomi построит завод для сборки смартфонов в Индии

По данным Business Standard, инвестиции Dixon Technologies India в строительство превысят $48,2 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /ТАСС/. Деловой партнер корпорации Xiaomi компания Dixon Technologies India построит предприятие по сборке смартфонов в районе Нью-Дели. Об этом сообщила газета Business Standard.

По ее данным, инвестиции Dixon в строительство, которое начнется в конце сентября и займет три года, превысят 4 млрд рупий ($48,2 млн). Предприятие будет в основном выпускать смартфоны марки Xiaomi.

Как отмечает издание, корпорация вынуждена сотрудничать с Dixon и другими местными поставщиками, поскольку правительство Индии требует от зарубежных фирм локализации производства и распространения продукции в южноазиатской республике. Xiaomi, считавшаяся лидером на индийском рынке смартфонов, столкнулась с ужесточением контроля регулирующих органов и обострением конкурентной борьбы за увеличение продаж с такими гигантами, как Apple.

Dixon - быстрорастущая индийская компания по производству электроники. Она выпускает смартфоны, стиральные машины и телевизоры в сотрудничестве с корпорацией Motorola и Samsung.