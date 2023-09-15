Apple пообещала обновить прошивку iPhone 12 во Франции

Это поможет избежать запрета продаж, заявил министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям республики Жан-Ноэль Барро

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Компания Apple обновит программное обеспечение iPhone 12 во Франции, чтобы привести их в соответствие со стандартами уровня излучения и избежать таким образом запрета продаж. Об этом заявил в пятницу министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям республики Жан-Ноэль Барро.

"После принятия решения об отзыве iPhone 12 с французского рынка я несколько раз общался с представителями компании Apple. После переговоров и по просьбе Национального агентства по частотам Франции (Agence nationale des frequences, ANFR - прим. ТАСС) компания Apple заверила меня, что в ближайшие несколько дней будет выпущено обновление для iPhone 12, - сообщил он на своей странице в соцсети X (ранее Твиттер). - Агентство готовится оперативно протестировать это обновление, которое в конечном итоге должно позволить привести модель в соответствие с европейскими стандартами, применяемыми во Франции, и отменить отзыв с рынка".

Во вторник ANFR приняло решение временно запретить продажи смартфона iPhone 12 на территории страны в связи с превышеним предела удельного коэффициента поглощения - SAR. Этот показатель определяет энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду, и используется для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека. В случае iPhone 12 SAR составляет 5,7 Вт на 1 кг при предельно разрешенном значении в 4 Вт на 1 кг.

Барро в интервью газете Le Parisien заявил, что это незначительное превышение стандарта. Он отметил, что у американского производителя есть две недели на то, чтобы решить проблему несоблюдения требований путем обновления программного обеспечения. Министр предупредил, что если этого не произойдет, то он намерен распорядиться об отзыве также и iPhone 12, уже находящихся в обращении.

Он добавил, что ANFR передаст информацию о повышенном уровне излучения iPhone 12 другим странам - членам Европейского союза. Министр не исключил, что власти этих государств примут аналогичные меры.