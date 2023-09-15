Начальник коммерческого отдела предприятия Татьяна Ерешкина сообщила, что это "возможность расширить масштабы экспорта"

АЛУШТА /Республика Крым/, 15 сентября. /ТАСС/. Евпаторийский завод классических вин впервые представит свою продукцию на выставке ProWine, которая пройдет в начале ноября в Шанхае, сообщила журналистам начальник коммерческого отдела предприятия Татьяна Ерешкина в ходе международного форума "Время для экспорта", который проходит в Алуште.

"Мы сотрудничаем с Белоруссией, работали с Казахстаном, с Китаем опыт был небольшой. Для нас выставка в Шанхае - это, конечно, возможность подписания контракта, возможность расширить масштабы экспорта, показать свой ассортимент продукции и представить его на международном рынке", - сказала она.

Как уточнила заведующая производственной лабораторией завода Алена Бойко, китайские потребители предпочитают сорт винограда саперави.

Как сообщила в ходе форума зампред Совета министров Крыма - министр финансов Ирина Кивико, в ближайшее время крымские производители примут участие в бизнес-миссиях в Китай и Катар.

"Мы приглашаем бизнес-миссии поставщиков, мы готовы помочь заключать контракты и организовывать выезды. У нас больше 50% экспорта - это пищевая промышленность, мы очень рады, когда заключается контракты и на поставку косметической продукции, и изделий легкой промышленность, это положительно, что мы расширяем несырьевой экспорт", - сказала она.

Выставка ProWine China 2023 пройдет c 8 по 10 ноября в Шанхае. Международная выставка винной индустрии China International Wine & Spirits Exhibition (ProWine China) является ведущей китайской выставкой для спиртных напитков. Она пройдет в рамках крупнейшей международной выставки пищевых продуктов и индустрии гостеприимства и ритейла FHC China.