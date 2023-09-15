Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии повысится на 7,5% в 2024 году

Он составит 16 535 рублей

НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2024 году увеличится на 7,5% и составит 16 535 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов на заседании регионального кабмина.

"На душу населения в 2024 г. величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике будет равна 16 535 руб., для трудоспособного населения - 18 023 руб., для пенсионеров - 14 220 руб., для детей - 17 440 руб. Величина прожиточного минимума на душу населения в КБР на 2024 г. увеличивается по сравнению с текущим годом на 7,5%", - сказал Асанов, отметив, что ее значения согласованы с Минтрудом РФ.

Величина прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения региона на 2024 год рассчитана Министерством труда и социальной защиты КБР на основании федерального закона. На основе этого показателя производятся расчеты по социальным выплатам.