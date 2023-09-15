Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2024 год с дефицитом в $42 млрд

На военные расходы будет направлено на $3 млрд больше, чем в этом году

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило проект бюджета на следующий год с дефицитом в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части, сообщил глава кабмина Денис Шмыгаль. На военные расходы будет направлено на 113 млрд гривен ($3 млрд) больше, чем в этом году.

"Правительство приняло проект бюджета на 2024 год с доходами общего фонда бюджета в 1,56 трлн гривен ($42,6 млрд) и расходами общего фонда в 3,108 трлн гривен ($84,9 млрд)", - написал он в своем Telegram-канале.

Шмыгаль добавил, что более половины бюджета (1,685 трлн гривен, или $46 млрд) будет направлено на военные расходы, что на 113 млрд гривен ($3 млрд) больше, чем в текущем году. На их покрытие пойдут все налоговые поступления. При этом премьер утверждает, что повышения налогов не планируется, а программы льготного кредитования останутся. Расходы на социальную сферу заложены в размере 469 млрд гривен ($12,8 млрд), на медицину - 202 млрд гривен ($5,5 млрд), на образование - 179 млрд гривен ($4,9 млрд). На поддержку ветеранов в следующем году планируется выделить в два раза больше, чем в текущем, - 14,3 млрд гривен ($391 млн).

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, проектом предусматривается увеличение финансирования оборонно-промышленного комплекса в семь раз - почти до 56 млрд гривен ($1,5 млрд).

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, это бюджет с самой большой расходной частью в истории Украины. В свою очередь депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пояснил, что законопроект о бюджете должен быть внесен в парламент сегодня же.

На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит бюджета в размере $38 млрд. Военные расходы были заложены в размере 1,14 трлн гривен (порядка $31 млрд по нынешнему курсу). Затем в марте Рада приняла закон о повышении военных расходов на $14,6 млрд, а в сентябре стало известно, что планируется еще одно увеличение - на $8,29 млрд. В Киеве отмечали, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных союзников.