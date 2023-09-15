Завод Toyota в Чехии возобновит производство после месячной остановки

Представитель дирекции предприятия Томаш Пароубек проинформировал, что 15 сентября на предприятии начали работать кузовной и покрасочный цехи

ПРАГА, 15 сентября. /ТАСС/. Завод компании Toyota, расположенный в городе Колин в центральной части Чехии, 18 сентября возобновит производство машин после внеплановой остановки 22 августа из-за отсутствия комплектующих деталей. Об этом сообщил журналистам представитель дирекции предприятия Томаш Пароубек.

"Производственный цикл на заводе должен быть восстановлен в полном объеме в предстоявший понедельник", - сказал он. Пароубек проинформировал, что уже в пятницу на предприятии начали работать кузовной и покрасочный цехи.

Чешский завод Toyota уже во второй раз в текущем году останавливал производство. Сейчас прекращение выпуска автомобилей было связано с крупным пожаром на предприятии - поставщике комплектующих деталей из пластмассы.

Завод Toyota в городе Колин, на котором заняты более 3,5 тыс. рабочих и служащих, выпускает ежедневно около 1 тыс. автомобилей. В 2022 году там было произведено 202 тыс. машин.