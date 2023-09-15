Зампред Госдумы просит РКН рассмотреть возможность работы русскоязычных каналов в WhatsApp

Владислав Даванков считает, что рассматривать возможность ограничения доступа к мессенджеру необходимо "только в случае несоблюдения компанией Meta каких-либо возможных компромиссных решений"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, в котором предлагает рассмотреть возможность работы русскоязычных каналов в WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет соцсетями Facebook и Instagram, запрещенными в России), вместо блокировки мессенджера. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что мессенджер может быть заблокирован на территории России, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. Даванков отметил в письме, что блокировка WhatsApp может привести к негативной реакции россиян, подавляющее большинство которых не будет использовать его для получения незаконной информации.

"Учитывая положительный опыт взаимодействия Роскомнадзора и мессенджера Telegram, на площадке которого представлены различные русскоязычные каналы, считаю необходимым рассмотреть возможность поиска компромисса с руководством Meta о порядке работы русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp. Например, разработать порядок ограничения доступа к конкретным каналам, которые нарушили законодательство России, вместо ограничения доступа ко всему мессенджеру", - написал Даванков.

Он считает, что рассматривать возможность ограничения доступа к мессенджеру WhatsApp необходимо "только в случае несоблюдения компанией Meta каких-либо возможных компромиссных решений".

Ранее WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.