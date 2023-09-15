Чекунков заявил о поиске иностранными инвесторами новых возможностей сотрудничества с ДФО

Законопроект о создании МТОР, разработанный Минвостокразвития по поручению президента России Владимира Путина, планируется внести в Госдуму этой осенью

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы ищут новые возможности для сотрудничества на Дальнем Востоке, а также проявляют заинтересованность в международных территориях опережающего развития (МТОР). Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе пресс-конференции по итогам проведения VIII Восточного экономического форума.

"Международная повестка становится более диверсифицированной, гораздо активнее страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. <…> [На ВЭФ] генеральный прокурор королевства Таиланд [просила] заключить межправительственное инвестиционное соглашение между Россией и Таиландом. Это именно та возможность, которую предусматривают международные ТОР. Иностранные инвесторы понимают значимость Дальнего Востока и значимость ВЭФ, активно ищут новые возможности в сотрудничестве", - сказал он.

Законопроект о создании МТОР, разработанный Минвостокразвития по поручению президента России Владимира Путина, планируется внести в Госдуму этой осенью. Ранее в министерстве определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, закон о валютном контроле.

Ранее Чекунков в интервью ТАСС сообщал, что конкуренция за запуск первых МТОР уже развернулась в дальневосточных регионах.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступал Фонд Росконгресс. ТАСС являлся генеральным информационным партнером ВЭФ.