В Мариуполе завершили ремонт дорог к социально значимым объектам

В пресс-службе Госкомпании "Автодор" сообщили, что всего отремонтировали 46 км улиц

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Ремонт дорог в Мариуполе Донецкой Народной Республики, который был запланирован на 2023 год, завершен на 95%, в частности, отремонтированы 46 км улиц, ведущих к социально значимым объектам, сообщили в пресс-службе Госкомпании "Автодор".

"Госкомпания "Автодор" совместно с подрядными организациями завершила капитальный ремонт улично-дорожной сети Мариуполя на 95%. Асфальт уложен на всех запланированных на этот год 46 км улиц, которые ведут к социально значимым объектам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках дополнительных работ дорожники занимаются обустройством придорожной территории: установлено более 100 км бортового камня, 75 остановочных павильонов, 730 дорожных знаков, продолжаются работы по устройству освещения и нанесению разметки. Восстанавливают дорожную сеть Мариуполя около 500 дорожников и 115 единиц техники.

Всего в ДНР на 2023 год запланирован ремонт порядка 370 км автодорог, 70 из которых - в Мариуполе.