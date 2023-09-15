Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых

ЦБ заявил, что "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых и указал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, следует из сообщения регулятора.

"Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы", - отмечает ЦБ, указывая, что в этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

ЦБ также отметил, что "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". При этом регулятор повысил прогноз среднего значения ключевой ставки - по итогам 2023 года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% вместо 7,9-8,3%.

В 2024 году она ожидается в диапазоне 11,5-12,5% (прежний прогноз - 8,5-9,5%), в 2025 году - на уровне 7-8% (ранее - 6,5-8,5%). Прогноз на 2026 год не изменился и составляет 5,5-6,5%.

Макроэкономический прогноз

Банк России по итогам заседания также представил свой среднесрочный прогноз. Так, согласно прогнозу, темп прироста ВВП РФ составит 1,5-2,5% в 2023 году, 0,5-1,5% в 2024 году, 1-2% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году.

"Экономическая активность продолжает расти по широкому кругу отраслей. Высокий внутренний спрос усиливает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста", - отмечается в сообщении.

Прогноз по инфляции на 2023 год был повышен - до 6-7% с 5-6,5% ожидаемых ранее, прогноз на 2024 и последующие годы сохранен на уровне 4%. "Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг", - указывает ЦБ РФ.

Годовая инфляция в РФ на 11 сентября увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе, "в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля". В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%, отмечает ЦБ.

Прогноз цены нефти марки Urals на 2023 и 2024 годы повышен до $60 с $55 за баррель. Прогноз на 2025 и 2026 годы сохранен на уровне $55 за баррель.