15 сентября, 10:30,
обновлено 15 сентября, 11:11
Динамика ключевой ставки Центробанка

Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых

Гавриил Григоров/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ ТАСС

ЦБ заявил, что "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых и указал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, следует из сообщения регулятора.

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"Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы", - отмечает ЦБ, указывая, что в этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

ЦБ также отметил, что "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". При этом регулятор повысил прогноз среднего значения ключевой ставки - по итогам 2023 года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% вместо 7,9-8,3%.

В 2024 году она ожидается в диапазоне 11,5-12,5% (прежний прогноз - 8,5-9,5%), в 2025 году - на уровне 7-8% (ранее - 6,5-8,5%). Прогноз на 2026 год не изменился и составляет 5,5-6,5%.

Макроэкономический прогноз

Банк России по итогам заседания также представил свой среднесрочный прогноз. Так, согласно прогнозу, темп прироста ВВП РФ составит 1,5-2,5% в 2023 году, 0,5-1,5% в 2024 году, 1-2% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году.

"Экономическая активность продолжает расти по широкому кругу отраслей. Высокий внутренний спрос усиливает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста", - отмечается в сообщении.

Прогноз по инфляции на 2023 год был повышен - до 6-7% с 5-6,5% ожидаемых ранее, прогноз на 2024 и последующие годы сохранен на уровне 4%. "Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг", - указывает ЦБ РФ.

Годовая инфляция в РФ на 11 сентября увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе, "в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля". В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%, отмечает ЦБ.

Прогноз цены нефти марки Urals на 2023 и 2024 годы повышен до $60 с $55 за баррель. Прогноз на 2025 и 2026 годы сохранен на уровне $55 за баррель. 

Теги:
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
© Информационное агентство ТАСС
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