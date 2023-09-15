15 сентября, 10:32,
обновлено 15 сентября, 10:38

ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2023 год до 6-7%

Регулятор сохранил прогноз в 4% на 2024 и последующие годы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7% с 5-6,5%, ожидаемых ранее, но сохранил прогноз в 4% на 2024 и последующие годы. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

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"Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6-7%. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении. 

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