Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 13%

По данным на 13:40 мск, курс доллара снижался до 96,66 рубля, евро - до 103,05 рубля

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже слегка замедлил укрепление на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 13% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс доллара снижался на 1,04%, до 96,33 рубля, евро - на 1,07%, до 102,71 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 13,21 рубля (-1%), свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

После публикации ЦБ, согласно данным на 13:31 мск, доллар находился на отметке 96,47 рубля, евро торговался на уровне 102,87 рубля. Юань находился на отметке 13,235 рубля.

По данным на 13:40 мск, курс доллара снижался на 0,7%, до 96,66 рубля, евро - на 0,74%, до 103,05 рубля. Курс юаня составил 13,261 рубля (-0,67%).