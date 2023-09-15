15 сентября, 10:33,
обновлено 15 сентября, 10:53

ЦБ: высокий внутренний спрос усиливает отклонение экономики РФ от сбалансированного роста

Завершение восстановления экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений со стороны предложения, сообщила пресс-служба регулятора

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Высокий внутренний спрос усиливает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. При этом завершение восстановления экономики РФ означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений со стороны предложения, говорится в сообщении пресс-службы Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора.

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"Экономическая активность продолжает расти по широкому кругу отраслей. Высокий внутренний спрос усиливает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения.

"Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов", - добавили в пресс-службе ЦБ. В то же время безработица вновь обновила исторический минимум, указали в ЦБ. "Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением", - добавили в ЦБ.

Согласно обновленному прогнозу регулятора, темп прироста ВВП РФ составит 1,5-2,5% в 2023 году, 0,5-1,5% в 2024 году, 1-2% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году. 

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