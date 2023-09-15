ЦБ заявил об увеличении годовой инфляции 11 сентября до 5,5%

Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля, говорится в сообщении регулятора

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ на 11 сентября увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"По оценке на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%. Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг", - указывает ЦБ.