15 сентября, 10:33,
обновлено 15 сентября, 10:42

ЦБ заявил об увеличении годовой инфляции 11 сентября до 5,5%

Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля, говорится в сообщении регулятора

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ на 11 сентября увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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"По оценке на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%. Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг", - указывает ЦБ. 

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