ЦБ повысил прогноз по значению средней ключевой ставки на 2023 год

По итогам года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% годовых вместо 7,9-8,3%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России скорректировал прогноз среднего значения ключевой ставки - по итогам 2023 года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% годовых вместо 7,9-8,3%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

По данным регулятора, что с учетом того, что с 1 января по 17 сентября 2023 года средняя ключевая ставка составила 8,2%, с 18 сентября до конца 2023 года ее значение прогнозируется в диапазоне 13,0-13,6%.

Согласно прогнозу ЦБ, ключевая ставка ожидается в диапазоне 11,5-12,5% в 2024 году (прежний прогноз - 8,5-9,5%). В 2025 году регулятор ожидает значение этого показателя на уровне 7,0-8,0% (ранее - 6,5-8,5%). Прогноз на 2026 год не изменился и составляет 5,5-6,5%.

По итогам заседания совет директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Регулятор отметил, что принятое решение по ключевой ставке ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике.