15 сентября, 10:34,
обновлено 15 сентября, 10:53

ЦБ повысил прогноз по значению средней ключевой ставки на 2023 год

По итогам года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% годовых вместо 7,9-8,3%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России скорректировал прогноз среднего значения ключевой ставки - по итогам 2023 года показатель ожидается на уровне 9,6-9,7% годовых вместо 7,9-8,3%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

Читайте также
ТАСС объясняет
Главная цифра в экономике: Центробанк поднял ключевую ставку до 13%

По данным регулятора, что с учетом того, что с 1 января по 17 сентября 2023 года средняя ключевая ставка составила 8,2%, с 18 сентября до конца 2023 года ее значение прогнозируется в диапазоне 13,0-13,6%.

Согласно прогнозу ЦБ, ключевая ставка ожидается в диапазоне 11,5-12,5% в 2024 году (прежний прогноз - 8,5-9,5%). В 2025 году регулятор ожидает значение этого показателя на уровне 7,0-8,0% (ранее - 6,5-8,5%). Прогноз на 2026 год не изменился и составляет 5,5-6,5%.

По итогам заседания совет директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Регулятор отметил, что принятое решение по ключевой ставке ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация