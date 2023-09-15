В Калмыкии число предпринимателей увеличилось более чем в 1,5 раза благодаря господдержке

Глава региона Бату Хасиков сообщил, что всего зарегистрировали более 15 тыс. человек

ЭЛИСТА, 15 сентября. /ТАСС/. Господдержка МСП поспособствовала увеличению числа предпринимателей в Калмыкии более чем в полтора раза - до 15 тыс. человек. Это стало возможным благодаря проведению в регионе с 2020 года ежегодного бизнес-форума, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков на открывшемся четвертом региональном экономическом форуме "Элиста-2023". Мой бизнес".

"Форум впервые открывали четыре года назад в непростое время, столкнулись с неким скептицизмом - это было время борьбы с ковидом, да и в целом организация проведения форума затратна и хлопотна. Соответственно, многие не верили, что достигнем нужного эффекта. <…> В итоге за эти четыре года у нас в Калмыкии зарегистрировано более 9 тыс. предпринимателей, а всего их сейчас - более 15 тыс. <…> Доходов в наш бюджет - около 3 млрд рублей, это, конечно, не гигантская сумма, но я говорю о динамике", - сказал Хасиков, поблагодарив свою команду за эффективную работу и веру в успех.

За последние четыре года власти региона создали Фонд развития Калмыкии и Агентство поддержки предпринимателей, разработали новые меры поддержки по налогам, региональные финансовые инструменты. "Сейчас мы видим, что эти инструменты работают", - отметил глава региона.

Форум открылся пленарной сессией "Использование потенциала региона для глобальной интеграции". Ее участниками стали чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Лиянаге, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, зампредседателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков, российский маркетолог, писатель и бизнесмен Игорь Манн и другие.

Экономический форум в этом году стал одним из главных событий, приуроченных к 158-летию республиканского центра. На нем будут рассмотрены такие вопросы, как перспективы развития бизнеса, инвестиционного потенциала Калмыкии, партнерство с другими регионами, туристические возможности, качество и безопасность пищевой продукции, внутренний туризм, лучшие практики региона и другие актуальные темы.

На площадке форума представлена экспозиция, презентующая перспективные региональные проекты. Для гостей проведут дегустацию продукции местных предпринимателей, что позволит им оценить качество и разнообразие предлагаемых товаров. В этот день Калмыкия подпишет несколько соглашений о сотрудничестве.