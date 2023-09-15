ЦБ: госпрограммы льготного кредитования снижают влияние ключевой ставки на динамику

Регулятор подчеркивает, что при прочих равных условиях это означает необходимость большей жесткости денежно-кредитной политики для поддержания ценовой стабильности

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Большой объем действующих госпрограмм льготного кредитования, особенно на ипотечном рынке, уменьшает влияние решений по ключевой ставке на динамику кредитования, сообщается в материалах Банка России.

"Большой объем действующих государственных программ льготного кредитования, особенно на ипотечном рынке, несколько уменьшает влияние решений по ключевой ставке на динамику кредитования. При растущих инфляционных ожиданиях и неизменных уровнях номинальных ставок такие программы становятся более привлекательными для заемщиков", - отмечают в ЦБ.

Кроме того, регулятор подчеркивает, что при прочих равных условиях это означает необходимость большей жесткости денежно-кредитной политики для поддержания ценовой стабильности.