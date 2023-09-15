Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС вышел на 100% мощности после ремонта

Как уточнила пресс-служба НВАЭС, в настоящее время все блоки работают

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС) вывели на 100% мощности энергоблок №5, который ранее остановили для планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба НВАЭС.

"Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС вышел на 100% мощность после окончания планово-предупредительного ремонта. Для выполнения капитального ремонта дополнительно было привлечено более 300 работников из Ленинградского, Волгодонского, Балаковского, Уральского и Калининского филиалов АО "Атомэнергоремонт". В ходе ППР персонал атомной станции и подрядных организаций выполнил капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба станции сообщала, что 12 июля начали ремонт энергоблока №5. Как уточняется в сообщении, в ходе ремонта провели контроль состояния металла корпуса реактора изнутри, техобслуживание запорной арматуры, модернизация системы аварийной питательной воды, предназначенной для передвижной мобильной техники, и узлов уплотнения на крышках люков всех четырех парогенераторов.

Как уточнила пресс-служба НВАЭС, в настоящее время все ее энергоблоки находятся в работе и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В 2016 году на ней запустили первый в мире энергоблок № 6 нового поколения "3+", в 2019 году ввели в строй второй инновационный энергоблок №7.