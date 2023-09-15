Фирмы Подмосковья экспортировали в Китай товары на сумму 5 млрд руб. при поддержке региона

В число таких компаний вошел производитель косметики ООО "Производственная компания "Красота и здоровье"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Подмосковные компании при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области с 2020 года экспортировали в Китай товары на общую сумму более 5 млрд рублей. Всего было заключено 40 экспортных контрактов, сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"С 2020 года при поддержке специалистов Фонда были заключены 40 экспортных контрактов на общую сумму более 5 млрд рублей. Их подписали 26 подмосковных компаний", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что, к примеру, в число компаний, подписавших экспортные соглашения с контрагентами из Китая, вошел производитель косметики ООО "Производственная компания "Красота и здоровье".

В министерстве подчеркнули, что фонд оказывает подмосковным компаниям разностороннее содействие. Его услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". Помимо содействия в участии в международных выставках, специалисты фонда проводят обучение для начинающих экспортеров, оказывают содействие в вопросах сертификации, лицензирования и патентования, помогают с оформлением документов, проверяют надежность контрагентов.