Биржевая цена бензина Аи-92 впервые поднялась выше 70 тыс. рублей за тонну

Стоимость летнего дизеля достигла 73,758 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в пятницу впервые превысила 70 тыс. рублей за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла на 1,15%, до 70,446 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом.

Стоимость летнего дизеля, топочного мазута и авиакеросина также обновила рекордные значения. Так, летний дизель подорожал на 0,97%, до 73,758 тыс. рублей за тонну, мазут - на 1,81%, до 37,236 тыс. рублей за тонну. Цена авиакеросина выросла на 2,76% и достигла 75,01 тыс. рублей за тонну, впервые превысив уровень в 75 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,17%, до 76,403 тыс. рублей за тонну, что немного ниже рекордного значения (76,876 тыс. рублей за тонну). Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) подросла на 0,64%, до 29,768 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 1,59%, до 24,264 тыс. рублей за тонну.