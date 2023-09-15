15 сентября, 11:41

"Иви" вновь оштрафовали на 1 млн рублей за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ

Онлайн-кинотеатру уже выписывали два штрафа за неправильную возрастную маркировку фильмов: "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие" и "Идеальный незнакомец"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр "Иви" из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

"Останкинский суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Иви" на 1 млн рублей за неправильную возрастную маркировку двух фильмов", - сказала собеседник агентства.

Ранее кинотеатру уже выписывали два штрафа в размере 1 млн рублей каждый за неправильную возрастную маркировку фильмов: "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь" и "Начинающие" и "Идеальный незнакомец".

По аналогичной статье были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, "Кинопоиск" и "Мегафон-ТВ". 

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