Equinor и KUFPEC планируют начать добычу газа на новом месторождении в Норвегии

По данным Министерства нефти и энергетики, его разработка запланирована на 2025 год

СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. /ТАСС/. Энергетическая компания Equinor и Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC), являющаяся дочерним предприятием государственной нефтегазовой корпорации Кувейта, планируют во второй половине 2025 года начать разработку нового газового месторождения Эйрин на норвежском шельфе Северного моря. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства нефти и энергетики Норвегии.

"Это показывает, что норвежский континентальный шельф конкурентоспособен", - отметил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд, комментируя получение своим ведомством плана разработки месторождения.

Как отметили в министерстве, объем извлекаемых запасов природного газа на новом месторождении оценивается в 27,6 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Общая сумма инвестиций в разработку должна составить 4 млрд норвежских крон ($370 млн). Норвежской Equinor принадлежит большая доля в месторождени (78,2%), KUFPEC владеет 21,8%.

Эйрин расположено неподалеку от уже разрабатываемого двумя компаниями шельфового месторождения Джина Крог. Ранее прекращение работ на последнем было намечено на 2025 год, но теперь добыча будет продолжена, а освободившиеся мощности используют на соседнем газовом поле.

По данным за 2022 год, норвежские месторождения обеспечивали 20-25% потребностей в газе в ЕС и Великобритании. Их доля составляла 3% на глобальном энергетическом рынке.