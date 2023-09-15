Wildberries в I полугодии увеличил оборот на 94%

Он составил 1,22 трлн рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries в первом полугодии 2023 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 94% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 1,221 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

В частности, продажи товаров (включая возвраты, скидки и НДС) повысились на 90% - до 1,055 трлн рублей. Общее число заказов на площадке в январе-июне превысило 1,3 млрд, показав рост в 2,2 раза в годовом выражении. Во втором квартале оборот компании вырос на 89% - до 644,172 млрд рублей.

Среди категорий товаров с наиболее высокими темпами роста продаж в первом полугодии - автозапчасти (+596%), игровые консоли и игры (+244%), строительные инструменты (+171%), продукция для садоводства (+158%), спортивный инвентарь (+144%).

С точки зрения географии продаж в России, наиболее динамичными темпами росли объемы покупок жителей Дальнего Востока (+217%), Северного Кавказа (+210%) и Сибири (+144%). В свою очередь, наибольшие объемы продаж продемонстрировали сегменты fashion-товаров (одежда, обувь и аксессуары), косметики и парфюмерии, продукции для благоустройства дома и предметов интерьера, смартфонов и аксессуаров, продуктов питания.

Общее количество собственных и партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries на конец июня превысило 30 тыс. Совокупная площадь логистических центров компании на территории всех стран присутствия по итогам первого полугодия превысила 2,9 млн кв. м.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки за 2022 год вырос по сравнению с предыдущим годом на 98% и составил 1,669 трлн рублей. Помимо России, Wildberries работает на рынках Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Израиля и Азербайджана.